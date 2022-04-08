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50 минут назад

Рублю предсказали значительное ослабление на фоне решения ЦБ

Вероника Полынина

Эксперт предсказал падение рубля из-за отмены комиссии в 12% на покупку валюты на бирже, пишет «Прайм».

Рублю предсказали значительное ослабление на фоне решения ЦБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению директора департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артема Майорова, рубль сильно ослабеет на торгах в понедельник из-за отмены комиссии, но обвала российской валюты не случится.

«В понедельник валютный рынок откроется существенным ослаблением рубля. Но большого обвала не ждем, так как в апреле в Россию поступят рекордные платежи по экспорту, что должно нивелировать эффект от покупки рублей физическими лицами. Также большое количество рублей абсорбировано высокими депозитными ставками», - сказал Майоров.

Центробанк с 11 апреля отменяет комиссию в 12% за биржевые сделки с долларами и евро.

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Комиссия на покупку валюты у брокеров действовала больше месяца. 3 марта она составляла 30%, но на следующий день ЦБ снизил ее до 12% как для физических, так и для юридических лиц.

За неделю рубль на Мосбирже укрепился к доллару на 7,87 рубля, до 76,08 рубля, к евро - на 10,29 рубля, до 82,7 рубля.

Рынки,Артем Майоров,Ингосстрах-Инвестиции,Банк России,Московская биржа,
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