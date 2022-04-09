Эксперты раскрыли ожидания по курсу рубля

Курс рубля продолжил укрепление по отношению к доллару США и достиг отметки середины февраля. Однако дальнейшего снижения курса американской валюты к рублю ждать не стоит. Об этом пишет ТАСС.

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Как отметили эксперты, рубль не сможет продолжить свое укрепление в связи с новыми антироссийскими санкциями со стороны Запада, растущей геополитической напряженностью и смягчением мер валютного контроля и денежно-кредитной политики Центробанком РФ.

Издание напоминает, что рубль с начала марта стал стремительно падать, а затем пытался вернуть свои прежние позиции. Только за эту неделю курс доллара упал на 9,4% - до 76 рублей, евро - на 11%, до 82,7 рубля и даже снизился до 71 рубля и 77 рублей соответственно. Аналитик «Велес капитал» Елена Кожухова рассказала, что такая позиция во многом была обеспечена коррекцией с исторических минимумов и ожидаемыми санкциями против России.

Кроме того, президент России Владимир Путин принял решение о переводе оплаты за поставки газа в рубли. Эта мера, как отмечают эксперты, также оказала поддержку российской валюте. Кожухова отметила, что европейские страны сопротивляются этому требованию, но в целом увеличение доли международных расчетов в российской валюте было воспринято инвесторами с энтузиазмом.