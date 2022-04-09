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46 минут назад

Эксперты не ожидают дальнейшего роста рубля

Елена Прошина

Курс рубля продолжил укрепление по отношению к доллару США и достиг отметки середины февраля. Однако дальнейшего снижения курса американской валюты к рублю ждать не стоит. Об этом пишет ТАСС.

Эксперты раскрыли ожидания по курсу рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметили эксперты, рубль не сможет продолжить свое укрепление в связи с новыми антироссийскими санкциями со стороны Запада, растущей геополитической напряженностью и смягчением мер валютного контроля и денежно-кредитной политики Центробанком РФ.

Издание напоминает, что рубль с начала марта стал стремительно падать, а затем пытался вернуть свои прежние позиции. Только за эту неделю курс доллара упал на 9,4% - до 76 рублей, евро - на 11%, до 82,7 рубля и даже снизился до 71 рубля и 77 рублей соответственно. Аналитик «Велес капитал» Елена Кожухова рассказала, что такая позиция во многом была обеспечена коррекцией с исторических минимумов и ожидаемыми санкциями против России.

Кроме того, президент России Владимир Путин принял решение о переводе оплаты за поставки газа в рубли. Эта мера, как отмечают эксперты, также оказала поддержку российской валюте. Кожухова отметила, что европейские страны сопротивляются этому требованию, но в целом увеличение доли международных расчетов в российской валюте было воспринято инвесторами с энтузиазмом.

Однако спрос на валюту на внутреннем рынке сильно снизился, так как импорт с начала изоляции российской экономики упал, а экспорт — нет. При этом вывоз капитала за границу перекрыт, многие активы заморожены, массовый туризм в Европу прекращен, введен налог 12% на покупку валюты на бирже и многое другое, пояснил аналитик «Финам» Александр Потавин. Он добавил, что курс рубля в настоящее время — «вещь в себе», его нынешний уровень не демонстрирует истинное состояние экономики России. Потенциал ослабления российской валюты довольно высокий, если ЦБ РФ отменит запреты и ограничения на операции с валютой.

Рынки,Экономика России,Новые налоги,Елена Кожухова,Александр Потавин,Владимир Путин,ИК Велес Капитал,Банк России,
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