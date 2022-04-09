Раскрыты преимущества инвестиций в золото

«Надо иметь в виду, что золото очень любят в Китае. Там очень большой спрос со стороны частных лиц. Если у них с экономикой будет более или менее все в порядке, то цена на золото будет расти, в том числе и по этой причине. В Китае его будут покупать все больше и больше, а Россия, как золотодобывающая страна, его туда будет поставлять, что приведет к росту цен на драгоценный металл», — заключил он.