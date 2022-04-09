Отказ Германии от российского газа может обрушить целую отрасль

Европа может остаться без солнечных панелей из-за отказа Германии от российского газа. Об этом сообщает сайт немецкого канала Das Erste.

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В материале под названием «Нет стекла без российского газа» (Kein Glas ohne russisches Gas) журналисты пишут, что в Германии находится завод компании Glasmanufaktur Brandenburg (GMB). Это единственный европейский производитель структурированного стекла для солнечных панелей. Если импорт российского газа прекратится, предприятие встанет, а Европа лишится солнечных панелей и зеленой энергии.

«Сырье в плавильном котле должно быть нагрето до 1600 градусов Цельсия. Эта температура должна поддерживаться круглосуточно, чтобы сырое стекло не затвердевало, и системы не повреждались. Обычно процесс плавки останавливается только один раз, чтобы восстановить печь», - рассказал Торстен Шретер, управляющий директор GMB.

По его словам, ежегодно компания производит около 10 млн квадратных метров специального стекла для солнечных систем и теплиц. Для работы необходимо большое количество энергии. Пока она обеспечивается за счет российского природного газа. «Это происходит уже 15 лет и на данный момент альтернативы нет», утверждает Шретер.

Он отмечает, что стекольная мануфактура борется с растущими ценами на энергоносители после введения ЕС антироссийских санкций. По сравнению с прошлой осенью цены уже утроились.