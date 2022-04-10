Экономист назвал реальный курс рубля к доллару

«В этой ситуации можно говорить, что реальным курсом доллара к рублю станет 74 рубля за доллар. То есть курс на начало этого года, такой курс выгоден Минфину, так как создает понимание по будущим налоговым сборам и доходам экспортеров. На этом значении Минфин сможет удерживать курc доллара к рублю», - полагает Тузов.