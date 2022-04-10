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1 час назад

Экономист назвал реальный курс рубля к доллару

Илья Родин

Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что укрепление рубля происходит из-за того, что предложение валюты опережает спрос. По его мнению, реальный курс доллара может закрепиться на отметке в 74 рубля. Об этом пишет «Прайм».

Артем Тузов напомнил, что до 2022 года российских поставщиков энергоносителей не принуждали продавать валютную выручку. Доходы от продажи нефти направлялись в Фонд национального благосостояния. В итоге, спрос был существенно выше предложения, Минфину приходилось постоянно поддерживать рубль.

«Сейчас ситуация поменялась, экспортеры продают 80% валютной выручки на бирже, создавая избыточное предложение доллара, а Минфин, наоборот, из-за блокировки золотовалютных запасов, не может эффективно поддерживать рубль», - рассказал аналитик.

Но все же курс доллара к рублю постепенно снижается. На него влияет сложившаяся ситуация на мировом рынке, ограничения на торговлю валютой и многие другие факторы.

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«В этой ситуации можно говорить, что реальным курсом доллара к рублю станет 74 рубля за доллар. То есть курс на начало этого года, такой курс выгоден Минфину, так как создает понимание по будущим налоговым сборам и доходам экспортеров. На этом значении Минфин сможет удерживать курc доллара к рублю», - полагает Тузов.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган назвал ранее «справедливый курс рубля». Он полагает, что он должен быть «в диапазоне 80-85 рублей за доллар и 90-95 рублей - за евро».

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