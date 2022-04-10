Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет предложил временно прекратить поставлять газ в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости.
Шеремет заявил, что страны ЕС продолжают «оголтелую, неуважительную и унизительную политику в отношении России». Ответом на недружественные действия должны стать жесткие санкции.
«Мы должны ответить жесткими санкциями - временно прекратить им полностью поставлять энергоресурсы до тех пор, пока европейские товарищи не осознают, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема», - заявил депутат.
Накануне вступил в действие очередной, пятый пакет санкций ЕС против России. В Европу перестали пускать грузовики из России и Белоруссии.