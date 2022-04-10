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46 минут назад

Депутат предложил временно прекратить поставлять газ в ЕС

Майк Габриелян

Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет предложил временно прекратить поставлять газ в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости.

Шеремет заявил, что страны ЕС продолжают «оголтелую, неуважительную и унизительную политику в отношении России». Ответом на недружественные действия должны стать жесткие санкции.

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«Мы должны ответить жесткими санкциями - временно прекратить им полностью поставлять энергоресурсы до тех пор, пока европейские товарищи не осознают, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема», - заявил депутат.

Накануне вступил в действие очередной, пятый пакет санкций ЕС против России. В Европу перестали пускать грузовики из России и Белоруссии.

Рынки,Видео,Михаил Шеремет,Госдума,ЕС,
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