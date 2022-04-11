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1 час назад

СМИ оценили перспективу «смерти» доллара

Ura.Ru

Превращение доллара в оружие США может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему. Об этом пишет газета Financial Times. По мнению обозревателей, многие страны получили стимул к обходу доллара после заморозки валютных резервов России.

Оценена перспектива «смерти» доллара
Фото: ТАССТАСС

«Открыто превращая таким образом доллар в оружие, США и их союзники рискуют спровоцировать ответный удар, который может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему на конкурирующие блоки», — пишет издание. По словам авторов, «смерть доллара» произойдет в случае отхода от американской валюты в ближайшие годы.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявлял, что доллар лишится своего мирового господства, если потеряет стабильность или в случае масштабного мирового кризиса. Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин заявил. что доллар США уже перестает быть основной мировой валютой. По его мнению, американская валюта «увядает» из-за невозможности США обеспечить рост мировой экономики. Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский убежден, что отказ России от платежей в евро и долларах, а также продажа газа за рубли являются «точкой отсчета», с которой начался крах доллара.

Рынки,Экономика России,Максим Шеин,Андрей Маслов,
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