Финляндия захотела отказаться от российского газа

Финский премьер-министр Санна Марин заявила, что Финляндия готова быстро отказаться от российских газа и нефти. Об этом сообщает Yle.

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«Мы говорим о неделях или месяцах, а не о годах», - заявила политик.

Она отметила, что отказаться от российских ресурсов нужно быстро, но ситуация во многих странах ЕС гораздо сложнее, чем в Финляндии.

По ее мнению, страны должны искать общеевропейские решения.

К примеру, в ЕС должны «подумать, как помочь Германии найти альтернативные источники энергии», сказала Марин.

По оценкам Еврокомиссии, Россия поставляет 40 процентов газа, более 25 процентов нефти и почти 50 процентов угля, которые потребляет ЕС.

В ЕК ранее заявили, что считают возможным сократить потребление газа на две трети в этом году и полностью отказаться от поставок из России «задолго до 2030 года». В ЕК рассчитывают, что треть поставок из РФ может заменить сжиженный природный газ из США и Катара.

Глава немецкого энергетического концерна E.On Леонард Бирнбаум заявлял, что отказ от российского газа в ближайшем будущем невозможен, на это потребовалось бы около трех лет.