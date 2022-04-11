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8 минут назад

Еще одна европейская страна готова отказаться от российского газа

Мария Иванова

Финский премьер-министр Санна Марин заявила, что Финляндия готова быстро отказаться от российских газа и нефти. Об этом сообщает Yle.

Финляндия захотела отказаться от российского газа
Фото: ТАССТАСС

«Мы говорим о неделях или месяцах, а не о годах», - заявила политик.

Она отметила, что отказаться от российских ресурсов нужно быстро, но ситуация во многих странах ЕС гораздо сложнее, чем в Финляндии.

По ее мнению, страны должны искать общеевропейские решения.

К примеру, в ЕС должны «подумать, как помочь Германии найти альтернативные источники энергии», сказала Марин.

По оценкам Еврокомиссии, Россия поставляет 40 процентов газа, более 25 процентов нефти и почти 50 процентов угля, которые потребляет ЕС.

В ЕК ранее заявили, что считают возможным сократить потребление газа на две трети в этом году и полностью отказаться от поставок из России «задолго до 2030 года». В ЕК рассчитывают, что треть поставок из РФ может заменить сжиженный природный газ из США и Катара.

В РФ предложили временно прекратить поставлять газ в ЕС

Глава немецкого энергетического концерна E.On Леонард Бирнбаум заявлял, что отказ от российского газа в ближайшем будущем невозможен, на это потребовалось бы около трех лет.

Бирнбаум не считает отказ от газа из РФ целесообразным. Он предостерег от недооценки опасностей дефицита в случае, если Россия прекратит поставки. По его мнению, в такой ситуации остановились бы целые области промышленности, в том числе автомобильные заводы.

Рынки,Еврокомиссия,ЕС,
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