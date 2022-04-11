Венгрия готова производить оплату за российский газ в рублях. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, беседуя с журналистами в перерыве встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что выполнение условия Москвы не будет нарушением санкций ЕС.

«Что касается оплаты в рублях, то у нас есть решение, которое позволит не нарушать какие-либо санкции, но в то же время обеспечит поставки газа в Венгрию», - отметил Сийярто.

О готовности Венгрии платить за газ в рублях сообщал ранее премьер-министр республики Виктор Орбан. Он подчеркивал, что у Будапешта нет с этим никаких проблем.

Ранее председатель датской энергетической компании Ørsted Томас Тьюн заявил, что компания не собирается проводить платежи «Газпрому» в рублях.

В последний день марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.