Цена биткоина упала ниже $40 тысяч

Стоимость биткоина впервые с 16 марта опустилась ниже $40 тысяч, за день криптовалюта подешевела более чем на 8%. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Coinmarketcap.

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По данным издания, за день стоимость биткоина упала до $39,73 тысяч, однако позднее отыграла падение, поднявшись до $39,91 тысяч. 24 февраля криптовалюта подешевела почти на 10% - до до $35 тысяч. На следующий день после более чем недельного снижения цена криптовалюты поднялась на 11,3% - до $38 тысяч.