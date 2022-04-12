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1 час назад

Цена биткоина упала ниже $40 тысяч

Газета.Ruиещё 1

Стоимость биткоина впервые с 16 марта опустилась ниже $40 тысяч, за день криптовалюта подешевела более чем на 8%. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Coinmarketcap.

Цена биткоина упала ниже $40 тысяч
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, за день стоимость биткоина упала до $39,73 тысяч, однако позднее отыграла падение, поднявшись до $39,91 тысяч. 24 февраля криптовалюта подешевела почти на 10% - до до $35 тысяч. На следующий день после более чем недельного снижения цена криптовалюты поднялась на 11,3% - до $38 тысяч.

Генеральный директор Tokens.com Эндрю Кигуэль считает, что биткоин в скором времени может потерять свои позиции в качестве лидирующей криптовалюты, а затем исчезнуть. По его мнению, токен, несмотря на крупнейшую крипторыночную капитализацию, давно устарел. C момента выхода первой монеты в 2009 году технология не обновлялась и сильно устарела. По словам специалиста, из-за этого для биткоина нет места в метавселенной.

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