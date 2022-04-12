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1 час назад

Российский фондовый рынок открылся ростом

Lenta.ru

Российский фондовый рынок во вторник, 12 апреля открылся небольшим ростом основных индексов. Индекс Мосбиржи и индекс РТС незначительно росли в первые минуты торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Российский фондовый рынок открылся ростом
Фото: ТАССТАСС

Однако затем индексы перешли к снижению. К 10:15 мск индекс Мосбиржи потерял 1,40 процента, РТС — 1,22 процента.

Курс доллара на открытии торгов тоже показал снижение — 78,77 (минус почти 30 копеек) , курс евро — 85,59 (минус почти 70 копеек), однако уже в первые минуты торгов доллар стал укрепляться.

Стоимость нефти Brent утром 12 апреля растет. К моменту написания новости стоимость увеличилась более чем на 3 процента к закрытию предыдущего дня и находится возле отметки в 101,5 доллара за баррель.

По данным «Ведомостей», российские экспортные компании начали сталкиваться с проблемами при попытке продать валютную выручку на рынке: один из факторов снижения спроса на доллары и евро заключается в том, что импортерам в таком количестве они больше не нужны из-за резкого падения поставок товаров, что связано с западными санкциями и, как следствие, проблемами с логистикой.

Рынки,Московская биржа,
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