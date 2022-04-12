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1 час назад

Цена на нефть Brent снова превысила отметку в $100 за баррель

Газета.Ru

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent 12 апреля снова выросла выше $100 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена на нефть Brent превысила отметку в $100
Фото: ТАССТАСС

На 10.35 мск баррель эталонной марки с поставкой в июне торговался по $100,89, прибавив в цене с начала сессии почти 2,5%. На старте торгов цена нефти достигала $101,87 за баррель.

Цена на сырье, несколько просевшая за последние дни, восстанавливается на фоне снятия антикоронавирусных ограничений в Шанхае, а также новых заявлений ОПЕК.

Накануне генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркинд заявил, что в случае введения нефтяного эмбарго против России весь рынок сырья ждет кризис. Он также подчеркнул, что в случае прекращения поставой нефти из России их фактически нечем будет заменить.

Рынки,ОПЕК,
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