Цена на нефть Brent превысила отметку в $100

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent 12 апреля снова выросла выше $100 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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На 10.35 мск баррель эталонной марки с поставкой в июне торговался по $100,89, прибавив в цене с начала сессии почти 2,5%. На старте торгов цена нефти достигала $101,87 за баррель.

Цена на сырье, несколько просевшая за последние дни, восстанавливается на фоне снятия антикоронавирусных ограничений в Шанхае, а также новых заявлений ОПЕК.