По данным ведомства, он составит 40% необходимого объёма.
На Европу приходится до 70% всех поставок, необходимых России для высококачественной печати книг. В сложившихся условиях индустрии придётся использовать отечественные сорта офсетной бумаги либо замещать дефицит, переориентировавшись на импорт из других регионов — прежде всего, из Китая.
На мелованную бумагу приходится порядка трети выпускаемых в России книг, пишет РБК. Основным поставщиком этой продукции традиционно выступала Финляндия, за ней следовали Германия и Швеция. В России производителей мелованной бумаги всего два, они суммарно занимают 15-20% сегмента рынка.