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1 час назад

Минцифры оценило дефицит мелованной бумаги из-за санкций ЕС

Говорит Москваиещё 1

По данным ведомства, он составит 40% необходимого объёма.

На Европу приходится до 70% всех поставок, необходимых России для высококачественной печати книг. В сложившихся условиях индустрии придётся использовать отечественные сорта офсетной бумаги либо замещать дефицит, переориентировавшись на импорт из других регионов — прежде всего, из Китая.

Почему подорожала бумага

На мелованную бумагу приходится порядка трети выпускаемых в России книг, пишет РБК. Основным поставщиком этой продукции традиционно выступала Финляндия, за ней следовали Германия и Швеция. В России производителей мелованной бумаги всего два, они суммарно занимают 15-20% сегмента рынка.

Рынки,Видео,Экономика России,ЕС,
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