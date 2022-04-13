На Европу приходится до 70% всех поставок, необходимых России для высококачественной печати книг. В сложившихся условиях индустрии придётся использовать отечественные сорта офсетной бумаги либо замещать дефицит, переориентировавшись на импорт из других регионов — прежде всего, из Китая.