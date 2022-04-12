Раскрыта возможная схема закупок российских нефти и газа Польшей

Отказ Польши от российских энергоносителей может быть голословным заявлением – в действительности страна будет импортировать их через другие страны, в частности, через Германию. Об этом заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в эфире «Соловьев Live», передает «Прайм».
Он указал на то, что полностью отказаться от них Польше не удастся.
«На протяжении 30 с лишним лет, с 1989 года, все польские правительства… последовательно вели дело к сворачиванию экономических связей с Россией. Российские инвестиции в Польше просто блокировались. Польские фирмы худо-бедно на нашем рынке работали, сейчас и их вынуждают уходить», — подчеркнул Андреев.
Связи сторон в энергетической сфере «оставались как бы последним островком, от которого они не решались полностью отказаться», отметил посол.
«А в нынешней ситуации ставят цель в ближайшее время, еще до конца года, отказаться сначала от угля еще в апреле-мае, а до конца года и от нефти и газа. Насколько это реалистичная цель — большие сомнения», — заявил Андреев..
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Варшава занимается разрушением отношений с Москвой. По словам Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Польша ведет «проамериканскую, отмороженно русофобскую политику на протяжении десяти лет».