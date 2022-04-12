В ФРГ оценили оставшиеся запасы газа на случай прекращения поставок из РФ

В случае резкого прекращения поставок газа из России альтернативных источников и запасов газа ФРГ хватило бы до конца лета — начала сентября. Об этом глава Федерального сетевого агентства Германии Класс Мюллер заявил в интервью изданию Zeit.

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Он подчеркнул, что у Германии есть другие источники, а также хранилища, «которые хотя и недостаточно заполнены, но уже несколько больше, чем три-четыре недели назад».

«У нас было бы достаточно газа до конца лета или начала осени. Но я делаю все, чтобы до такой ситуации не дошло», — отметил Мюллер.

Ранее в Берлине заявили, что в работе над энергобезопасностью не планируют менять решения относительно отказа от атомной энергии, которая могла бы обеспечить замещение части потребностей в газе. Как указал глава крупнейшей энергетической корпорации страны EON Лео Бирнбаум в разговоре с Financial Times, у АЭС нет будущего в Германии.