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41 минуту назад

Российский фондовый рынок закрылся снижением

Lenta.ru

На торгах во вторник, 12 апреля, российский фондовый рынок закрылся снижением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные площадки. К вечеру индекс Мосбиржи опустился на 0,63 процента, РТС потерял 1,17 процента.

Российский фондовый рынок закрылся снижением
Фото: ТАССТАСС

Темпы падения на рынке к вечеру снизились, однако давление внешнего фона, как и динамика курса рубля все равно ощущается. В красной зоне оказались акции Самолета, QIWI и VK (они теряли от 4,06 до 6,69 процента), в плюсе — ценные бумаги «Мечела», «Русала» и «Полиметала». К окончанию основной сессии доллар и евро прибавили порядка 1 процента, достигнув 79,8 и 87,1 рубля соответственно.

Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру объяснил, что к вечеру рынок сумел отыграть большую часть потерь. «Позитивом для наших акций стала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вырос на 6,6 процента, поднявшись в районе 105 долларов за баррель. На таком фоне индекс Мосбиржи к 18:00 по московскому времени снизился лишь на 0,8 процента, отступив до 2536 пунктов. Отметим, что восстановление второй половины дня не отменяет развитие негативного сценария движения нашего рынка с целью в районе мартовских минимумов, установленных чуть выше 2360 пунктов», — говорится в комментарии эксперта, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что объем сделок с юанем на Московской бирже поставил рекорд: 11 апреля оборот приблизился к 25,2 миллиарда рублей. Рост объемов сделок начался в конце февраля 2022 года. По итогам торгов на Мосбирже 28 февраля оборот превышал 1,2 миллиарда.

Рынки,Qiwi,Русал,Мечел,Московская биржа,
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