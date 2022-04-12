Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
1 час назад

У биткоина нашли миллиарды причин стать резервной валютой

Lenta.ru

У биткоина появляется все больше причин для того, чтобы стать резервной валютой новой эпохи, пишет Reuters. Криптоплатформа Terraform Labs, базирующаяся в Сеуле, собирается накопить биткоинов на сумму в 10 миллиардов долларов, чтобы поддержать свой собственный стейблкоин, — информация вызвала оживление на рынке.

У биткоина нашли миллиарды причин стать резервной валютой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К настоящему моменту Terraform Labs уже приобрела около 40 тысяч биткоинов на сумму около 1,7 миллиарда. Сделки проходили через связанную с ней некоммерческую компанию Luna Foundation Guard. О планах скупить биткоины на 10 миллиардов долларов в марте сообщил сооснователь Terraform, До Квон. Стейблкоины обычно поддерживаются резервами в долларах, однако стоимость TerraUSD корейской платформы хотят обеспечивать самой популярной криптовалютой.

Состоявшиеся и предстоящие сделки корейской платформы уже поддержали стоимость биткоина, однако более важно то, что примеру Terraform могут последовать другие, отмечает Reuters. «Покупка биткоинов на 10 миллиардов долларов может сказаться на цене в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной перспективе это подает сигнал гораздо более важный: биткоин начинают видеть как самую желанную форму обеспечения для валют», — находит глава криптокомпании из Сиднея Maple Finance Сид Пауэлл.

Стейблкоины быстро набирают популярность. TerraUSD сейчас входит в пять крупнейших валют в секторе и привязана к доллару за счет особого алгоритма, который модерирует спрос и предложение в ходе особого процесса с привлечением балансирующего токена Luna. В компании VanEck, занимающейся исследованием цифровых активов, предполагают, что другие платформы со своими алгоритмическими стейблкоинами последуют примеру Terra и поддержат их не только биткоинами, но, возможно, и другими криптоактивами.

Стоимость биткоина к моменту написания материала составляет около 40 200 долларов — за последние сутки цена снизилась более чем на 4 процента.

Рынки,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители