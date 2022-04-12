У биткоина нашли миллиарды причин стать резервной валютой

У биткоина появляется все больше причин для того, чтобы стать резервной валютой новой эпохи, пишет Reuters. Криптоплатформа Terraform Labs, базирующаяся в Сеуле, собирается накопить биткоинов на сумму в 10 миллиардов долларов, чтобы поддержать свой собственный стейблкоин, — информация вызвала оживление на рынке.

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К настоящему моменту Terraform Labs уже приобрела около 40 тысяч биткоинов на сумму около 1,7 миллиарда. Сделки проходили через связанную с ней некоммерческую компанию Luna Foundation Guard. О планах скупить биткоины на 10 миллиардов долларов в марте сообщил сооснователь Terraform, До Квон. Стейблкоины обычно поддерживаются резервами в долларах, однако стоимость TerraUSD корейской платформы хотят обеспечивать самой популярной криптовалютой.

Состоявшиеся и предстоящие сделки корейской платформы уже поддержали стоимость биткоина, однако более важно то, что примеру Terraform могут последовать другие, отмечает Reuters. «Покупка биткоинов на 10 миллиардов долларов может сказаться на цене в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной перспективе это подает сигнал гораздо более важный: биткоин начинают видеть как самую желанную форму обеспечения для валют», — находит глава криптокомпании из Сиднея Maple Finance Сид Пауэлл.

Стейблкоины быстро набирают популярность. TerraUSD сейчас входит в пять крупнейших валют в секторе и привязана к доллару за счет особого алгоритма, который модерирует спрос и предложение в ходе особого процесса с привлечением балансирующего токена Luna. В компании VanEck, занимающейся исследованием цифровых активов, предполагают, что другие платформы со своими алгоритмическими стейблкоинами последуют примеру Terra и поддержат их не только биткоинами, но, возможно, и другими криптоактивами.