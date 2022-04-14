Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
1 час назад

Аналитик оценил возможность возвращения курса доллара к 90 рублям

Lenta.ruиещё 1

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин оценил возможность возвращения курса доллара к 90 рублям и выше. Он высказал мнение агентству «Прайм».

Оценена возможность возвращения курса доллара к 90 рублям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению аналитика, значительное ухудшение внешней рыночной или геополитической обстановки способно даже при нынешних валютных ограничениях вызвать рост доллара к 90 рублям и выше.

Центробанк, по мнению Бабина, на деле доказал, что может эффективно предотвращать неконтролируемое обесценивание рубля путем введения жестких мер. Он добавил, что сейчас предложения инвалюты достаточно, при этом спрос, скорее, спекулятивный и неустойчивый из-за падения импорта и почти запретительных ограничений на вывод валюты за рубеж.

«Поэтому пока эти меры не будут смягчены и/или не снизят обязательный объем продажи экспортной выручки, вряд ли доллар уйдет существенно выше 85 рублей, даже закрепиться на этом уровне ему будет проблематично», — заключил Бабин.

Ранее начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин допустил укрепление доллара до 75 рублей в краткосрочной перспективе. По словам аналитика, достаточный для роста доллара к рублю объем покупок валюты не обеспечивается из-за спроса на импортные товары и услуги, который понижен из-за внешних ограничений.

Рынки,Прогноз эксперта,Дмитрий Бабин,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители