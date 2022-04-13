Крупнейший трейдер прекратит торговлю нефтью из России

Швейцарско-нидерландский нефтетрейдер Vitol Group планирует до конца года прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами российского происхождения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По словам представителя Vitol, объемы российской нефтекомпании «значительно сократятся во II квартале [2022 года], поскольку текущие контрактные обязательства снижаются».
Отсутствие планов по заключению новых сделок с российскими компаниями, поставляющими нефть и нефтепродукты, подтвердила женевская фирма.
Агентство Bloomberg обратило внимание на появление заявления Vitol после обращения советника президента Украины Владимира Зеленского к руководству Vitol и другим торговым трейдерам с просьбой прекратить деловые отношения с российской индустрией топлива.
Во вторник, 12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости определить конкретные сроки для каждой страны ЕС, чтобы отказаться или хотя бы существенно ограничить потребление российских газа и нефти. Он отметил, что некоторые страны ЕС до сих пор не могут определиться, когда они хотя бы ограничат покупку российских энергоносителей.
Министр энергетики Николай Шульгинов ранее заявил, что Россия готова продавать дружественным странам нефть и нефтепродукты в любом ценовом диапазоне.