Крупнейший трейдер прекратит торговлю нефтью из России

Швейцарско-нидерландский нефтетрейдер Vitol Group планирует до конца года прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами российского происхождения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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По словам представителя Vitol, объемы российской нефтекомпании «значительно сократятся во II квартале [2022 года], поскольку текущие контрактные обязательства снижаются».

Отсутствие планов по заключению новых сделок с российскими компаниями, поставляющими нефть и нефтепродукты, подтвердила женевская фирма.

Агентство Bloomberg обратило внимание на появление заявления Vitol после обращения советника президента Украины Владимира Зеленского к руководству Vitol и другим торговым трейдерам с просьбой прекратить деловые отношения с российской индустрией топлива.

Во вторник, 12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости определить конкретные сроки для каждой страны ЕС, чтобы отказаться или хотя бы существенно ограничить потребление российских газа и нефти. Он отметил, что некоторые страны ЕС до сих пор не могут определиться, когда они хотя бы ограничат покупку российских энергоносителей.