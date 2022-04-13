В Китае предрекли перелом мировой валютной системы из-за «газового рубля»

Появление так называемого «газового рубля» на фоне санкций против РФ можно назвать переломным моментом для международной валютной системы. Об этом в статье для издания «Хуаньцю шибао» заявил научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Полин.
Он указал на то, что рублю удалось отыграть падение курса после введения мировых санкций из-за спецоперации на Украине.
«Это означает, прежде всего, что цель Соединенных Штатов и Европы по быстрому разрушению российской экономики оказалась недостижимой», — подчеркнул Полин.
По его словам, Москва придерживалась принципа «око за око», когда вводила защитные и контратакующие меры. В частности, речь идет о поручении президента РФ Владимира Путина принимать оплату за газ в рублях. Эксперт отметил, что «газовый рубль» не эквивалентен «нефтедоллару», однако его появление может означать, что «международная валютная система подошла к переломному моменту».
Переход на расчеты между РФ и Европой после 2014 года в евро сильно ударил по американской валюте, указал Полин. По его мнению, введение «газового рубля» для недружественных стран оказало еще более существенное влияние на международную стоимость и статус евро. Эксперт уверен, что нынешняя международная расчетно-резервная система подвергнется серьезным изменениям. И доминирующее положение займут «более выгодные и удобные системы расчетов», полагает он.
Ранее издание Global Times обратило внимание на то, что российский рубль укрепляется, несмотря на введенные против Москвы санкции со стороны Запада. Это, как отмечает издание, обусловлено тем, что Россия продолжает продавать нефть и газ другим странам. По словам журналистов, прогнозы президента США Джо Байдена о том, что рубль «превратится в руины», не сбылись.