В Китае предрекли перелом мировой валютной системы из-за «газового рубля»

Появление так называемого «газового рубля» на фоне санкций против РФ можно назвать переломным моментом для международной валютной системы. Об этом в статье для издания «Хуаньцю шибао» заявил научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Полин.

Он указал на то, что рублю удалось отыграть падение курса после введения мировых санкций из-за спецоперации на Украине.

«Это означает, прежде всего, что цель Соединенных Штатов и Европы по быстрому разрушению российской экономики оказалась недостижимой», — подчеркнул Полин.

По его словам, Москва придерживалась принципа «око за око», когда вводила защитные и контратакующие меры. В частности, речь идет о поручении президента РФ Владимира Путина принимать оплату за газ в рублях. Эксперт отметил, что «газовый рубль» не эквивалентен «нефтедоллару», однако его появление может означать, что «международная валютная система подошла к переломному моменту».

Переход на расчеты между РФ и Европой после 2014 года в евро сильно ударил по американской валюте, указал Полин. По его мнению, введение «газового рубля» для недружественных стран оказало еще более существенное влияние на международную стоимость и статус евро. Эксперт уверен, что нынешняя международная расчетно-резервная система подвергнется серьезным изменениям. И доминирующее положение займут «более выгодные и удобные системы расчетов», полагает он.