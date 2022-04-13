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1 час назад

Российский рынок акций открылся ростом индексов

ТАСС

Российский рынок акций в начале основной сессии демонстрирует положительную динамику. Индекс Мосбиржи растет на 0,34% - до 2549,55 пункта, индекс РТС - на 0,5%, до 1009,68 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:04 мск.

Российский рынок акций открылся ростом индексов
Фото: ТАССТАСС

По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи находился на уровне 2546,64 пункта (+0,22%). Долларовый индекс РТС рос на 0,21% - до 1006,84 пункта.

Рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже в среду укрепляется к доллару и евро более чем на 0,2%-0,3% к закрытию предыдущей сессии. По данным биржи на 10:08 мск, курс доллара снижался до 79,51 руб. (-0,21%), курс евро - до 85,98 руб. (-0,3%).

Курс доллара к рублю на открытии Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 79,68 руб. Курс евро также остался прежним, сохранившись на уровне 86,25 руб.

Рынки,Московская биржа,
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