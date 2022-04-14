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42 минуты назад

Российский фондовый рынок закрылся снижением

Lenta.ruиещё 3

Российский фондовый рынок в ходе торгов 14 апреля закрылся снижением основных индексов. Индекс Мосбиржи потерял 4,89 процента, РТС — 5,62 процента, свидетельствуют данные площадки.

Российский фондовый рынок закрылся снижением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Индекс голубых фишек снизился на пять процентов, опускаются в цене бумаги «Новатэка», «Яндекса», «Магнита», «Газпрома», «Полиметалла».

Доллар к закрытию торгов вырос к рублю, достигнув отметки в 80,81 рубля (плюс 94 копейки), евро стоил 87,04 рубля (плюс 64 копейки).

Стоимость нефти Brent незначительно падает к закрытию предыдущего дня, находясь возле отметки в 109 за баррель.

Рынки,Новатэк,"Магнит",Газпром,Московская биржа,Яндекс,
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