Российский фондовый рынок закрылся снижением

Российский фондовый рынок в ходе торгов 14 апреля закрылся снижением основных индексов. Индекс Мосбиржи потерял 4,89 процента, РТС — 5,62 процента, свидетельствуют данные площадки.

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Индекс голубых фишек снизился на пять процентов, опускаются в цене бумаги «Новатэка», «Яндекса», «Магнита», «Газпрома», «Полиметалла».

Доллар к закрытию торгов вырос к рублю, достигнув отметки в 80,81 рубля (плюс 94 копейки), евро стоил 87,04 рубля (плюс 64 копейки).