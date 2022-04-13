Британия запретила импорт чугуна и стали из России

Великобритания приняла решение с 14 апреля запретить импорт чугуна и стали из России. Об этом говорится в сообщении МИД страны.

«С завтрашнего дня мы запрещаем импорт российского чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов, в которых остро нуждается Путин », - приводит ведомство слова министра Лиз Трасс.

Ранее в правительстве Соединенного Королевства заявили, что власти страны обновили российский санкционный перечень, включив в него 206 физических и юридических лиц из РФ.

3 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна намерена усилить санкции против РФ и увеличить военную поддержку, которая оказывается Киеву. За день до этого канцелярия премьера сообщила о готовности Лондона усиливать экономическое давление на Москву «до тех пор, пока российские войска не покинут украинскую территорию».