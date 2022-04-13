В Германии заявили об отсутствии точных правил по оплате газа в рублях

Уточнений от России по возможной оплате за поставки газа в рублях Германия не получала. Страна в любом случае намерена продолжать платить в евро, заявила в среду на брифинге представитель Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Сюзанне Унград, передает ТАСС.
«Российский президент [Владимир Путин] поручил "Газпрому" в течение определенного времени разработать точные правила [как будет происходить оплата за поставки в рублях]. Они пока не были представлены. <…> Даже если будут представлены правила, это не меняет ничего в том, что наша оплата последует в евро», - подчеркнула представитель Минэкономики ФРГ.
По ее словам, страна исходит из того, что «соглашения будут действовать так, как они заключались».
Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ, определяющий новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран с 1 апреля. Теперь таким государствам необходимо перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который уже будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров.