В Германии заявили об отсутствии точных правил по оплате газа в рублях

«Российский президент [Владимир Путин] поручил "Газпрому" в течение определенного времени разработать точные правила [как будет происходить оплата за поставки в рублях]. Они пока не были представлены. <…> Даже если будут представлены правила, это не меняет ничего в том, что наша оплата последует в евро», - подчеркнула представитель Минэкономики ФРГ.