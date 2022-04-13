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1 час назад

Четыре причины: почему Китай сокращает покупку газа из России

Вероника Полынина

Эксперты назвали причины, по которым Китай начал сокращать импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России.

Почему Китай сократил покупку российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению опрошенных АБН специалистов, на снижение спроса повлияло в том числе окончание отопительного сезона, достаточный уровень запасов в хранилищах, локдаун из-за новой вспышки коронавируса и геополитическая обстановка.

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Китай сокращает объемы закупок на фоне роста цен, хотя еще неделю назад Bloomberg писал об увеличении поставок из РФ, которая продавала газ с 10-процентной скидкой.

«Население заперто дома, часть промышленности останавливается, потребление энергии снижается. Поэтому спрос на нефть и газ проседает», - сказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В свою очередь, заместитель главного директора по энергетическому направлению Фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Белогорьев считает, что на снижение спроса повлиял и геополитический фактор.

«Китай проявляет осторожность в отношении торговых операций с Россией, несмотря на внешнеполитическую поддержку. Все что касается внешнеэкономических санкций, Китай реагирует на подобные риски очень болезненно и чувствительно», - отметил Белогорьев.

Он также отметил, что апрель с точки зрения рынка спроса на энергоносители всегда является неустойчивым месяцем. По его словам, определенные прогнозы можно будет делать в мае-июне.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что импорт газа в Китае в первом квартале сократился на 14% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Рынки,Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,
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