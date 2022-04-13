Почему Китай сократил покупку российского газа

Эксперты назвали причины, по которым Китай начал сокращать импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По мнению опрошенных АБН специалистов, на снижение спроса повлияло в том числе окончание отопительного сезона, достаточный уровень запасов в хранилищах, локдаун из-за новой вспышки коронавируса и геополитическая обстановка.

Китай сокращает объемы закупок на фоне роста цен, хотя еще неделю назад Bloomberg писал об увеличении поставок из РФ, которая продавала газ с 10-процентной скидкой.

«Население заперто дома, часть промышленности останавливается, потребление энергии снижается. Поэтому спрос на нефть и газ проседает», - сказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В свою очередь, заместитель главного директора по энергетическому направлению Фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Белогорьев считает, что на снижение спроса повлиял и геополитический фактор.

«Китай проявляет осторожность в отношении торговых операций с Россией, несмотря на внешнеполитическую поддержку. Все что касается внешнеэкономических санкций, Китай реагирует на подобные риски очень болезненно и чувствительно», - отметил Белогорьев.

Он также отметил, что апрель с точки зрения рынка спроса на энергоносители всегда является неустойчивым месяцем. По его словам, определенные прогнозы можно будет делать в мае-июне.