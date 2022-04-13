Не по карману: европейцы переходят на дешевый американский сыр

Европа, известная своими сырами гауда, бри и моцарелла, столкнулась с нехваткой молока для их производства и стала покупать больше дешевого американского сыра, пишет Bloomberg.

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Так, Нидерланды резко повысили объемы закупок из США плавленого сыра для гамбургеров в ломтиках.

Производство молока и сыра стало дороже практически во всем мире и особенно в Европе, говорит глобальный стратег по молочным продуктам в Rabobank Мэри Кио Ледман.

Сначала засуха, а затем ситуация на Украине привели к росту цен на кукурузу и повышению цен на корма для животных. Стоимость рабочей силы, энергии и оборудования также росла, что привело к сокращению запасов молока. Фермеры в Европе особенно неохотно расширяют производство, поскольку они обеспокоены ужесточением экологических норм.

По данным Бюро переписи населения США, в феврале Европа импортировала из США 306 тонн сыра, что более чем в три раза превышает средний месячный показатель за последние пять лет.