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1 час назад

Не по карману: европейцы переходят на дешевый американский сыр

Вероника Полынина

Европа, известная своими сырами гауда, бри и моцарелла, столкнулась с нехваткой молока для их производства и стала покупать больше дешевого американского сыра, пишет Bloomberg.

Не по карману: европейцы переходят на дешевый американский сыр
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, Нидерланды резко повысили объемы закупок из США плавленого сыра для гамбургеров в ломтиках.

Производство молока и сыра стало дороже практически во всем мире и особенно в Европе, говорит глобальный стратег по молочным продуктам в Rabobank Мэри Кио Ледман.

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Сначала засуха, а затем ситуация на Украине привели к росту цен на кукурузу и повышению цен на корма для животных. Стоимость рабочей силы, энергии и оборудования также росла, что привело к сокращению запасов молока. Фермеры в Европе особенно неохотно расширяют производство, поскольку они обеспокоены ужесточением экологических норм.

По данным Бюро переписи населения США, в феврале Европа импортировала из США 306 тонн сыра, что более чем в три раза превышает средний месячный показатель за последние пять лет.

Тем не менее, экспорт сыра из США в ЕС все еще сравнительно невелик. В течение нескольких последних лет он составлял менее 2 тысяч тонн в год, в то время как годовой объем производства сыра в ЕС превышает 10 млн тонн.

Рынки,ЕС,
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