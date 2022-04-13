Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+29° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
1 час назад

Китай резко сократил закупки нефти

Lenta.ru

Импорт сырой нефти в Китай в марте резко сократился на 14 процентов по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Независимые нефтеперерабатывающие заводы снизили закупки в связи с небольшой маржой, пишет Reuters.

Китай резко сократил закупки нефти
Фото: ReutersReuters

Крупнейший в мире покупатель сырой нефти импортировал в прошлом месяце 42,71 миллиона тонн, что эквивалентно 10,06 миллиона баррелей в сутки. По оценкам аналитиков, в марте нефтеперерабатывающие заводы КНР сократили свои производственные мощности до чуть более 50 процентов, поскольку мировые цены на нефть взлетели выше 130 долларов за баррель.

Запланированные остановки на техническое обслуживание на нескольких заводах Sinopec Corp сказались на переработке сырья, что еще больше снизило спрос на сырую нефть в марте.

Также Китай сократил импорт СПГ в первом квартале на 14 процентов. Консалтинговая компания Wood Mackenzie сообщила, что пересмотрела прогноз по спросу на газ в Китае на период до 2026 года в сторону понижения. В прошлом году Китай оказался крупнейшим импортером СПГ, что внесло свой вклад в общий рост цен.

Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители