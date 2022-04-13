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1 час назад

Доллар укрепился к рублю по итогам среды

Елена Прошина

Курс доллара по итогам среды вырос на 19 копеек. Доллар на 13 апреля достиг уровня 79,87 рубля, евро — 86,4 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар укрепился к рублю по итогам среды
Фото: ТАССТАСС

На 19:00 с расчетами на завтра рост доллара составил 19 копеек, евро — 15 копеек.

Ранее аналитик Сергей Дроздов посоветовал россиянам не торопиться с покупкой иностранной валюты и приобретать ее частями.

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Напомним, что 11 апреля на открытии торгов Мосбиржи после продолжительной приостановки составлял 81,99 рубль, евро — 87,87 рублей. За первый день валюты выросли на 7,65% и 6,25% соответственно.

Рынки,Сергей Дроздов,Московская биржа,
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