Доллар укрепился к рублю по итогам среды

Курс доллара по итогам среды вырос на 19 копеек. Доллар на 13 апреля достиг уровня 79,87 рубля, евро — 86,4 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
На 19:00 с расчетами на завтра рост доллара составил 19 копеек, евро — 15 копеек.
Ранее аналитик Сергей Дроздов посоветовал россиянам не торопиться с покупкой иностранной валюты и приобретать ее частями.
Напомним, что 11 апреля на открытии торгов Мосбиржи после продолжительной приостановки составлял 81,99 рубль, евро — 87,87 рублей. За первый день валюты выросли на 7,65% и 6,25% соответственно.