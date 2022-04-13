Доллар укрепился к рублю по итогам среды

Курс доллара по итогам среды вырос на 19 копеек. Доллар на 13 апреля достиг уровня 79,87 рубля, евро — 86,4 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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На 19:00 с расчетами на завтра рост доллара составил 19 копеек, евро — 15 копеек.

Ранее аналитик Сергей Дроздов посоветовал россиянам не торопиться с покупкой иностранной валюты и приобретать ее частями.