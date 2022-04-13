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38 минут назад

В ФРГ заявили о вопросах по процедуре оплаты газа в рублях

Вероника Полынина

Власти Германии до сих пор не получили точного изложения процедуры оплаты газа в рублях от российской стороны. Об этом заявила представитель министерства экономики ФРГ Сюзанне Унград, передает РИА «Новости».

В ФРГ заявили о вопросах по процедуре оплаты газа в рублях
Фото: ReutersReuters

«Сам российский президент поручил «Газпрому» в течение определенного времени установить точную процедуру, но этого еще не случилось», - сказала она на брифинге.

При этом Унград выразила уверенность, что даже после получения этой информации Германия не отступит от своего решения платить за газ в евро. По ее словам, «соглашения будут действовать так, как они заключались».

Путин поручил продавать газ на Запад за рубли

31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о расчетах за российский газ с «недружественными странами». Глава государства разъяснил, что для приобретения газа из России западным странам необходимо открыть рублевые счета в российских банках. Новые правила расчетов вступили в силу 1 апреля. Действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из «недружественных стран» не выполнят новые условия оплаты.

Против оплаты газа в рублях выступили итальянская нефтегазовая компания Eni, австрийская OMV и польская PGNiG, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

О согласии с условиями оплаты газа в рублях заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик.

Рынки,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Виктор Орбан,Марио Драги,Владимир Путин,Газпром,Еврокомиссия,
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