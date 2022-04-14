Магазины начали снижать цены

Российские ритейлеры начали снижать цены и возвращать большие распродажи на электробытовую и компьютерную технику. К возвращению больших акций и снижению цен готовы и сети продуктовых магазинов. Об этом в четверг, 14 апреля, пишут «Известия».

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Так, за последнюю неделю сеть «М.Видео-Эльдорадо» вдвое расширила список товаров, которые участвуют в распродажах и снижении цен, — до нескольких тысяч наименований. Основные скидки сейчас составляют 10–30 процентов, в некоторых случаях — до 50 процентов. Также в компании объявили о запуске кредитов и программ кешбэка. Стоимость большинства товаров снизилась и в салонах МТС, а в «Мегафоне» запустили акции на ряд товаров.

Лидеры продуктового ритейла — X5 Group и «Магнит» — направили поставщикам письма с предложением пересмотреть стоимость товаров, а также задумались о возобновлении скидочных акций и промо.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в беседе с изданием рассказал, что падение спроса на ряд товаров, закупленных в пик ажиотажного спроса, связано с укреплением рубля и задает определенные тренды на снижение цен. Он объяснил, что с укреплением курса национальной валюты цены никогда не возвращаются к прежним значениям моментально, поскольку производителям должны сохранять достаточный объем собственных оборотных средств, а в условиях экономической турбулентности компании не уверены, что им хватит денег для покупки сырья и других ресурсов. Поэтому они могут в течение какого-то времени придерживать более высокую цену, чтобы снизить свои риски, заключил замглавы Минпромторга.