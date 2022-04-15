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22 минуты назад

Российский фондовый рынок закрылся ростом

Lenta.ruиещё 1

Торги на российском фондовом рынке в пятницу, 15 апреля, закрылись ростом основных индексов после утреннего снижения. Об этом свидетельствуют данные площадки. К окончанию торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,84 процента, РТС повысился на 1,53 процента.

Российский фондовый рынок закрылся ростом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Под давлением остаются бумаги «Петропавловска» (-14,50 процента), OZON (-3,52 процента), ПИКа (-3,82 процента), ВСМПО-Ависма (-3,38 процента), CIAN (-2,25 процента), «Белуги» (-2,23 процента). В «зеленой» зоне держатся акции «Самолета» (+5,78 процента), «Черкизово» (+4,6 процента), «Новатэка» (+1,76 процента), «Селигдара» (+0,86 процента), «Яндекса» (+0,81 процента) и ВТБ (+0,8 процента).

Российский рубль стабилизируется в парах с иностранными валютами. К вечеру пятницы курс доллара составил 79,99 рубля, евро — 85,3 рубля.

Рынки,Селигдар,Новатэк,Черкизово,Банк ВТБ,ВСМПО-Ависма,Московская биржа,Яндекс,
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