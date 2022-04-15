Российский фондовый рынок закрылся ростом

Торги на российском фондовом рынке в пятницу, 15 апреля, закрылись ростом основных индексов после утреннего снижения. Об этом свидетельствуют данные площадки. К окончанию торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,84 процента, РТС повысился на 1,53 процента.