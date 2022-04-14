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36 минут назад

Курс доллара снизился

Лера Букина

Курс американской валюты на открытии Мосбиржи упал на 2 копейки, до 79,85 рубля. Курс европейской валюты повысился на 12 копеек, до 86,5 рубля, следует из данных площадки.

Курс доллара снизился
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне Банк России установил на 14 апреля 2022 года официальный курс доллара на уровне 79,84 рубля. Это на 21,97 копейки выше предыдущей отметки. Официальный курс евро регулятор снизил на 7,2 копейки, до 86,7219 рубля.

В конце прошлой недели ЦБ на внеочередном заседании принял решение понизить ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта — с 20% до 17%. Регулятор подчеркнул, что «риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала». ЦБ не исключил возможности продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Ранее аналитики SberCIB Investment Research спрогнозировали, что в апреле рубль продолжит укрепляться. По их мнению, в ближайшее время курс российской валюты может подняться по отношению к доллару до 70 рубля. Факторы укрепления рубля - сохранение значительной части ограничений на движение капитала и существенное предложение валюты со стороны экспортеров, которые вскоре должны уплатить налоги в рублях, считают эксперты.

Рынки,Банк России,Московская биржа,
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