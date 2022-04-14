Курс доллара снизился

Курс американской валюты на открытии Мосбиржи упал на 2 копейки, до 79,85 рубля. Курс европейской валюты повысился на 12 копеек, до 86,5 рубля, следует из данных площадки.

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Накануне Банк России установил на 14 апреля 2022 года официальный курс доллара на уровне 79,84 рубля. Это на 21,97 копейки выше предыдущей отметки. Официальный курс евро регулятор снизил на 7,2 копейки, до 86,7219 рубля.

В конце прошлой недели ЦБ на внеочередном заседании принял решение понизить ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта — с 20% до 17%. Регулятор подчеркнул, что «риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала». ЦБ не исключил возможности продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.