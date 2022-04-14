Курс евро превысил 90 рублей

Рубль демонстрирует снижение по отношению к основным иностранным валютам. Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с начала апреля. Доллар закрепился выше 81 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс европейской валюты достиг 90,0025 рубля, впервые с 4 апреля. Курс американской валюты расчетами «завтра» поднялся на 2,15 рубля, до 81,01 рубля.
По словам экспертов «Интерфакс-ЦЭА», игроки продолжают следить за событиями на Украине и санкциями против России, включая возможные ограничения на поставку углеводородов. США и Великобритания приняли решение отказаться от российского топлива, однако ЕС пока не торопится прибегать к запрету на импорт нефти и газа.
В конце прошлой недели ЦБ на внеочередном заседании принял решение понизить ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта — с 20% до 17%. Регулятор подчеркнул, что «риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала». ЦБ не исключил возможности продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.