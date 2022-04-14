Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
1 час назад

Колумбия готова заменить российские энергоресурсы в ЕС

Лера Букина

Колумбия готова нарастить добычу угля и углеводородов, чтобы заменить российские энергоресурсы на рынках западных стран. Об этом заявил президент страны Иван Дуке в интервью телеканалу CNN.

Колумбия готова заменить российские энергоресурсы в ЕС
Фото: ReutersReuters

«(США и Европа) точно знают, что они больше не могут зависеть от поставок энергоресурсов из России. Может ли Колумбия внести свой вклад в решение этой проблемы? Ответ – да», - подчеркнул он.

Колумбийский лидер отметил, что страна готова нарастить добычу нефти и газа, водорода и угля, последнего – уже сейчас.

«Колумбия может немедленно увеличить добычу угля… У нас одни из самых больших запасов в мире, и мы не используем их», - указал президент.

7 апреля в ЕС был согласован пятый пакет санкций против России, включающий полное эмбарго на поставки российского угля. Согласно данным телеканала BFMTV, импорт российского угля оценивается в 45% от суммарного объема импорта этого топлива в ЕС. Вместе с тем новые рестрикции не затронули российский газ, нефть и ядерное топливо. После этого канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о намерении Германии использовать переходный период в 120 дней для полного отказа от импорта угля из России.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что доля экспорта российских энергоресурсов на мировые рынки достигает 20%. Он подчеркнул, что на газовых и нефтяных рынках произойдет коллапс в случае запрета на углеводороды.

Рынки,Иван Дуке,Олаф Шольц,Александр Новак,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители