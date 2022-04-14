Колумбия готова заменить российские энергоресурсы в ЕС

«(США и Европа) точно знают, что они больше не могут зависеть от поставок энергоресурсов из России. Может ли Колумбия внести свой вклад в решение этой проблемы? Ответ – да», - подчеркнул он.

«Колумбия может немедленно увеличить добычу угля… У нас одни из самых больших запасов в мире, и мы не используем их», - указал президент.

7 апреля в ЕС был согласован пятый пакет санкций против России, включающий полное эмбарго на поставки российского угля. Согласно данным телеканала BFMTV, импорт российского угля оценивается в 45% от суммарного объема импорта этого топлива в ЕС. Вместе с тем новые рестрикции не затронули российский газ, нефть и ядерное топливо. После этого канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о намерении Германии использовать переходный период в 120 дней для полного отказа от импорта угля из России.