Нидерланды определились с вопросом оплаты газа в рублях

Власти Нидерландов не позволят своим компаниям принять условие России об оплате газа в российской валюте. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Как отмечается, правительство страны подтверждает то, что «российский указ является нарушением существующих санкций».

«Это означает, что голландским компаниям не разрешается соглашаться с этими условиями», — приводит агентство слова представителя минэкономики и климатической политики Нидерландов.

Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ, определяющий новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран с 1 апреля. Теперь таким государствам необходимо перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который уже будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров.