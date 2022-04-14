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1 час назад

Нидерланды определились с вопросом оплаты газа в рублях

Лера Букина

Власти Нидерландов не позволят своим компаниям принять условие России об оплате газа в российской валюте. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Нидерланды определились с вопросом оплаты газа в рублях
Фото: ReutersReuters

Как отмечается, правительство страны подтверждает то, что «российский указ является нарушением существующих санкций».

«Это означает, что голландским компаниям не разрешается соглашаться с этими условиями», — приводит агентство слова представителя минэкономики и климатической политики Нидерландов.

Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ, определяющий новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран с 1 апреля. Теперь таким государствам необходимо перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который уже будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров.

Накануне, 13 апреля, представитель Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Сюзанне Унград заявила, что уточнений от России по возможной оплате за поставки газа в рублях Германия не получала. В любом случае, по ее словам, страна намерена продолжать платить в евро.

Рынки,Владимир Путин,Газпромбанк,
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