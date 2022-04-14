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1 час назад

Путин рассказал о переходе рынка на расчеты в нацвалютах

Лера Букина

Российский валютный рынок необходимо подготовить к кардинальному росту доли расчетов в национальных валютах во внешней торговле РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе, передает «Прайм».

Путин рассказал о переходе рынка на расчеты в нацвалютах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это позволит обменивать на российские рубли любую из таких валют свободно и в нужном месте, указал глава государства.

«Отказ от ненадежных, скомпрометировавших себя валютных юрисдикций — это стратегическая задача с точки зрения финансовой, экономической безопасности нашей страны, важная для сохранения и наращивания объемов внешней торговли, налаживания устойчивых связей с предсказуемыми партнерами, которые верны своему слову и дорожат деловой репутацией, понимают последствия своих решений», — подчеркнул Путин.

30 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что статус доллара в мире серьезно пошатнулся, в этой связи целесообразно расширять использование национальных валют.

13 апреля первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов сообщил, что Россия проводит предметные переговоры с партнерами о создании инфраструктуры расчетов на основе национальных валют.

Рынки,Андрей Белоусов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Правительство РФ,
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