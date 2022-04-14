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1 час назад

В Минпромторге отреагировали на слова Валентины Матвиенко об импортных гвоздях

Елена Прошина

Гвозди в России производятся «в достаточном количестве», внутренний спрос полностью удовлетворяется, импорт данной продукции затрагивает лишь узкий сегмент. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Минпромторга РФ.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе заседания верхней палаты парламента заявила, что в России — стране, «которая выпускает столько металла» — производятся гвозди, эта продукция импортная.

«Российские компании производят гвозди в достаточном количестве. Мощности пяти крупнейших предприятий позволяют выпускать каждому из них от 600 тонн до 2,5 тысяч тонн гвоздей в месяц, малые предприятия в общей сложности выпускают от 2 до 2,5 тысяч тонн гвоздей в месяц. При этом спрос на гвозди падает примерно на 5% ежегодно, эта часть рынка замещается саморезами», — разъяснили в Минпромторге РФ.

Также в пресс-службе министерства добавили, что гвозди в Россию импортируются в основном из Белоруссии, в районе двух тысяч тонн в месяц, и то латунных или мелких. В Минпромторге подчеркнули, что внутренний спрос закрывается собственными силами и 20% продукции даже экспортируется в страны СНГ.

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