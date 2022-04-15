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1 час назад

Эксперт Кочетков заявил, что Япония целенаправленно ослабляет курс йены

Газета.Ruиещё 1

Ослабление курса японской иены выгодно экономическим властям страны, так как данная мера помогает победить низкую дефляцию. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал ведущий аналитик отдела глобальных исследований управления анализа рынков "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Эксперт: Япония целенаправленно ослабляет курс йены
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

"Япония довольно активно использует инструмент валютных интервенций со второй половины 90-ых годов прошлого века. Принято считать, что слабая иена стимулирует экспорт из страны, так как повышает конкурентные преимущества японских товаров на глобальном рынке", - пояснил он.

По словам Кочеткова, еще одной задачей целенаправленного послабления нацвалюты Японии является возможность компенсации дефляции. Она является следствием того, что общество в Японии находится на высокой ступени экономического развития, что в свою очередь предполагает спад потребления и по этой причине цены не растут.

Помимо этого, Япония также занимает второе место после Соединенных Штатов по объемам иностранных вложений. Соответственно, благодаря слабости валюты будет происходить стимуляция инфляции, и это даст возможность для японского капитала заработать на разнице ставок, объяснил специалист.

Ранее стало известно, что Япония с 19 апреля запретит импорт некоторых видов древесины, ряда машинного оборудования и алкоголя из России.

Рынки,Андрей Кочетков,
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