Дан прогноз о ценах на мясо

Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин дал россиянам прогноз о ценах на мясо в 2022 году в свете введенных Западом санкций. Он отметил в беседе с радио Sputnik, что мясной рынок в России мало зависит от импорта, однако увеличение стоимости на 20 процентов возможно из-за общего подорожания продуктов в мире.

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Эксперт отметил, что из-за санкционного давления возникают сложности с логистикой, возрастает стоимость транспортировки морским путем, поскольку несколько ведущих поставщиков контейнеров отказались сотрудничать с Россией.

Страна вывозит больше мяса, чем ввозит, пояснил Юшин. Так, в 2021 году было экспортировано около 200 тысяч тонн свинины при минимальном импорте, это существенный запас прочности. Зависимость от внешнего рынка наблюдается с говядиной, в мире она очень быстро дорожает, но пока в оптовом сегменте вдвое дешевле, чем на мировом рынке.

Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации добавил, что подорожание может произойти, но не из-за санкций. По его словам, за март индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН на планете повысился на 12,6 процента, продукты питания стремительно дорожают по всему миру.

«В России пока по итогам года мы предполагаем, что себестоимость производства разных видов мяса вырастет в среднем на 15-20 процентов. Вырастут ли настолько цены? Я не могу дать такой прогноз, поскольку на цены, которые мы видим в магазинах, влияет слишком много факторов», — резюмировал Юшин.