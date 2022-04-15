В Японии назвали ключевое условие ухода от доллара

Гегемония американского доллара пошатнется из-за затягивания отключения России от SWIFT. С таким заявлением выступил главный экономист японского банка «Мидзухо» Дайсукэ Каракама. По его словам, Москва сможет со временем адаптироваться к отключению от системы.

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«Доля доллара в валютных резервах снижается. Это обратная сторона диверсификации своих валют валютными властями, но если санкции против России из-за вторжения в Украину будут продлены, тенденция „недолларизации“ может ускориться», — передает издание JB Press слова Каракамы.

Экономист также отметил, что доля доллара периодически достигает исторического минимума. «Уход от доллара в глобальных валютных резервах — это долгосрочная тенденция, которая возникла уже давно, но после начала кризиса на Украине она может усилиться», — подытожил он.