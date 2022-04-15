Армения перешла на оплату российского газа в рублях

Армения начала осуществлять платежи за российский газ в рублях. Об этом заявил министр экономики республики Ваган Керобян в интервью РБК.

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По его словам, необходимо «двигаться к национальным валютам». Министр экономики Армении отметил, что российская сторона уже начала делать шаги в этом направлении.

«Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу», — подчеркнул Керобян.

Он также отметил, что ценообразование происходит в американской валюте, но оплата осуществляется в российской.

Как заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, контракт действительно позволяет Армении платить за газ в рублях.

«Эта возможность используется», — добавил он.

Ранее, 11 апреля, глава венгерского МИДа Петер Сийярто сообщил о готовности Венгрии платить за российский газ в рублях. Он подчеркнул, что это не будет являться нарушением санкций против РФ.

3 апреля премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика намерена оплачивать в рублях поставки нефти и газа из РФ.