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35 минут назад

Армения перешла на оплату российского газа в рублях

Лера Букина

Армения начала осуществлять платежи за российский газ в рублях. Об этом заявил министр экономики республики Ваган Керобян в интервью РБК.

Армения перешла на оплату российского газа в рублях
Фото: ReutersReuters

По его словам, необходимо «двигаться к национальным валютам». Министр экономики Армении отметил, что российская сторона уже начала делать шаги в этом направлении.

«Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу», — подчеркнул Керобян.

Он также отметил, что ценообразование происходит в американской валюте, но оплата осуществляется в российской.

Как заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, контракт действительно позволяет Армении платить за газ в рублях.

«Эта возможность используется», — добавил он.

Ранее, 11 апреля, глава венгерского МИДа Петер Сийярто сообщил о готовности Венгрии платить за российский газ в рублях. Он подчеркнул, что это не будет являться нарушением санкций против РФ.

Нидерланды определились с вопросом оплаты газа в рублях

3 апреля премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика намерена оплачивать в рублях поставки нефти и газа из РФ.

23 марта российский президент Владимир Путин объявил о переводе расчетов за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли. Соответствующий указал был подписан 31 марта. Покупателям нужно открыть рублевые счета в российских банках, с них будет проходить оплата газа, который был поставлен с 1 апреля 2022 года. Неисполнение оплаты будет расценено как невыполнение обязательств покупателем.

Рынки,Роман Головченко,Петер Сийярто,Сергей Куприянов,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
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