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28 минут назад

Финансисты спрогнозировали сроки снижения цен на товары в России

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Цены на некоторые товары в России стабилизируются уже в ближайшее время. Об этом в беседе с URA.RU рассказал финансовый аналитик Виталий Калугин.

В России назвали сроки снижения цен на товары
Фото:  Влад Некрасов / Коммерсантъ Влад Некрасов / Коммерсантъ

«Цены стабилизируются уже сейчас и в дальнейшем будут стабилизироваться еще сильнее. В последнюю неделю инфляция составляла 0,6 процента, в отличие от той недельной инфляции, которая полтора месяца назад была 2,2-2,3 процента», — сообщил эксперт.

Он также отметил, что в ближайшее время начнут дешеветь товары, ввозимые из Китая. Например, компьютерная техника и смартфоны прямого китайского производства.

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Однако, по мнению доцента кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максима Кривелевича, стабилизация цен возможна только в течение трех лет. «Такова длина регуляторного сценария. Сейчас в Америке сверхвысокая инфляция, Китай также озабочен темпами инфляции. Рост цен на товары за границей неизбежно приведет и к росту цен у нас. Это нормальное явление», — заключил финансист.

Ранее в российских магазинах зафиксировали снижение цен на некоторые товары

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