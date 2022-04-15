"Это невозможно": Италия отказалась платить за газ в рублях

Италия не может принять условия об оплате поставок российского газа в рублях, ведь согласие бы означало обход европейских санкций. Об этом заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо в эфире Radio 24, передает РИА Новости.

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«Мы не можем платить в рублях. Россия ввела схему двойного счета с евро в рубли, это невозможно, потому что означало обход санкций в отношении Центробанка», - подчеркнул он.

Ди Майо отметил, что «с технической точки зрения» Россия вводит эмбарго против себя самой. По словам министра, Италия изучает новые каналы поставок газа из других стран. В частности, премьер-министр Марио Драги собирается 20-21 апреля посетить Анголу и Конго, заявил он. Также Майо напомнил о недавнем визите премьер-министра в Алжир.

«Я убежден, что Италия не должна терпеть какой-либо шантаж. Мы должны диверсифицировать поставки, пока мы этого не сделали, но мы должны. И очевидно, что в этом нужна предельная осторожность», - подчеркнул глава МИД.

Ранее министр экономики Армении Ваган Керобян заявил, что республика начала осуществлять платежи за российский газ в рублях. 11 апреля глава венгерского МИДа Петер Сийярто сообщил о готовности Венгрии платить за российский газ в рублях. Он подчеркнул, что это не будет являться нарушением санкций против РФ.