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50 минут назад

Reuters: Украина лишилась до 40% металлургических мощностей

Вероника Полынина

Украина потеряла доступ к 30-40% своих металлургических мощностей, расположенных в Донецкой области. Об этом пишет Reuters.

Украина лишилась до 40% металлургических мощностей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Принадлежащая самому богатому человеку Украины Ринату Ахметову компания «Метинвест», крупнейший производитель стали и железорудного сырья, заявила, что ее предприятия на подконтрольных России территориях остановят свою работу.

Речь идет о заводах «Ильич» и «Азовсталь» в Мариуполе – на них приходится около трети металлургического производства Украины.

«Таким образом, страна потеряла 30-40% своих металлургических производственных мощностей, поскольку заводы не работают», - констатирует агентство.

Ранее «Лента.ру» писала, что завод «Азовсталь» в Мариуполе перестал работать 24 февраля, в тот же день ВСУ завезли на предприятие военную технику, а сотрудников привлекли для охраны оборудования.

Кадыров показал кадры штурма комбината «Азовсталь» в Мариуполе

2 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о начале штурма «Азовстали». Впоследствии он заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) превратили завод «Азовсталь» в крепость с бункером.

Рынки,Ринат Ахметов,Рамзан Кадыров,
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