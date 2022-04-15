Украина лишилась до 40% металлургических мощностей

Украина потеряла доступ к 30-40% своих металлургических мощностей, расположенных в Донецкой области. Об этом пишет Reuters.
Принадлежащая самому богатому человеку Украины Ринату Ахметову компания «Метинвест», крупнейший производитель стали и железорудного сырья, заявила, что ее предприятия на подконтрольных России территориях остановят свою работу.
Речь идет о заводах «Ильич» и «Азовсталь» в Мариуполе – на них приходится около трети металлургического производства Украины.
«Таким образом, страна потеряла 30-40% своих металлургических производственных мощностей, поскольку заводы не работают», - констатирует агентство.
Ранее «Лента.ру» писала, что завод «Азовсталь» в Мариуполе перестал работать 24 февраля, в тот же день ВСУ завезли на предприятие военную технику, а сотрудников привлекли для охраны оборудования.
2 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о начале штурма «Азовстали». Впоследствии он заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) превратили завод «Азовсталь» в крепость с бункером.