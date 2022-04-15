Украина лишилась до 40% металлургических мощностей

Украина потеряла доступ к 30-40% своих металлургических мощностей, расположенных в Донецкой области. Об этом пишет Reuters.

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Принадлежащая самому богатому человеку Украины Ринату Ахметову компания «Метинвест», крупнейший производитель стали и железорудного сырья, заявила, что ее предприятия на подконтрольных России территориях остановят свою работу.

Речь идет о заводах «Ильич» и «Азовсталь» в Мариуполе – на них приходится около трети металлургического производства Украины.

«Таким образом, страна потеряла 30-40% своих металлургических производственных мощностей, поскольку заводы не работают», - констатирует агентство.

Ранее «Лента.ру» писала, что завод «Азовсталь» в Мариуполе перестал работать 24 февраля, в тот же день ВСУ завезли на предприятие военную технику, а сотрудников привлекли для охраны оборудования.