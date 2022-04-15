В мире заметили признаки «криптооттепели»

Основатели и руководители крупнейших криптобирж мира, опрошенные CNBC, рассказали, что в последнее время замечают признаки «криптооттепели», выражающейся в меняющемся отношении к криптовалютам со стороны правительств.

Фото: Dado Ruvic / Reuters Dado Ruvic / Reuters

Многие страны в последнее время объявили о мерах по внедрению контроля в том или ином виде на рынке криптовалют. Это свидетельствует о начале правового регулирования и еще большей легализации.

Такие действия контрастируют с политикой властей Китая, запретивших обращение и майнинг криптовалют в стране. По словам основателя крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance Чанпэна Чжао, «ситуация определенно меняется».