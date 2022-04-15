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1 час назад

В мире заметили признаки «криптооттепели»

Lenta.ru

Основатели и руководители крупнейших криптобирж мира, опрошенные CNBC, рассказали, что в последнее время замечают признаки «криптооттепели», выражающейся в меняющемся отношении к криптовалютам со стороны правительств.

В мире заметили признаки «криптооттепели»
Фото: Dado Ruvic / ReutersDado Ruvic / Reuters

Многие страны в последнее время объявили о мерах по внедрению контроля в том или ином виде на рынке криптовалют. Это свидетельствует о начале правового регулирования и еще большей легализации.

Такие действия контрастируют с политикой властей Китая, запретивших обращение и майнинг криптовалют в стране. По словам основателя крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance Чанпэна Чжао, «ситуация определенно меняется».

По мнению участников рынка, регуляторная среда во всем мире проходит фазу становления. Это особенно важно, поскольку в нынешней ситуации криптовалюты служат для многих защитным активом на фоне растущей инфляции из-за общего кризиса после начала спецоперации на Украине.

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