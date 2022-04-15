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1 час назад

В России резко подешевела свинина

Ura.Ru

Стоимость свинины в России резко снизилась, эта тенденция сохранится до середины будущей недели. Это следует из данных мониторинга Национального союза свиноводов (НСС).

В России резко подешевела свинина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Цены на полутуши снизились на 7,5%, до 171,9 рубля за один килограмм, на окорок — на 4,8%, до 241,98 рубля за килограмм», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные НСС.

Отмечается, что в дальнейшем ожидается падение цен до 168 рублей за полутуши и до 240 рублей за окорок.

Пельмени и минералка: названы самые подорожавшие продукты

Ранее сообщалось, что в РФ, в настоящее время по итогам 2022 года себестоимость производства разных видов мяса вырастет в среднем на 15-20%. Об этом заявил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. В Информационном агентстве по рыболовству предупредили о подорожании рыбы в России, передает радио Sputnik.

Рынки,Сергей Юшин,
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