В России резко подешевела свинина

Стоимость свинины в России резко снизилась, эта тенденция сохранится до середины будущей недели. Это следует из данных мониторинга Национального союза свиноводов (НСС).

«Цены на полутуши снизились на 7,5%, до 171,9 рубля за один килограмм, на окорок — на 4,8%, до 241,98 рубля за килограмм», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные НСС.

Отмечается, что в дальнейшем ожидается падение цен до 168 рублей за полутуши и до 240 рублей за окорок.

Ранее сообщалось, что в РФ, в настоящее время по итогам 2022 года себестоимость производства разных видов мяса вырастет в среднем на 15-20%. Об этом заявил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. В Информационном агентстве по рыболовству предупредили о подорожании рыбы в России, передает радио Sputnik.