Нехаммер рассказал, когда Австрия откажется от поставок газа из РФ

Австрии понадобится несколько лет для независимости от поставок российского газа. Об этом заявил канцлер Карл Нехаммер, передаёт ТАСС.

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По его словам, Австрия на 80% зависит от российского газа. Промышленность страны и домохозяйства крайне нуждаются в газе из РФ.

«Мы пробуем делать все, чтобы добиться независимости, но ни сегодня, ни завтра это невозможно», - сказал Нехаммер.

Он предположил, что только через несколько лет Австрия будет «независима от российского газа».

В ответ на критику стран, покупающих газ у Москвы, канцлер сказал, что «санкции должны наносить больший вред России, чем нам». Он пообещал, что ЕС будет изыскивать способы ввести новые санкции против РФ, но более «умные».