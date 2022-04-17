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54 минуты назад

Нехаммер рассказал, когда Австрия откажется от поставок газа из РФ

Майк Габриелян

Австрии понадобится несколько лет для независимости от поставок российского газа. Об этом заявил канцлер Карл Нехаммер, передаёт ТАСС.

Нехаммер рассказал, когда Австрия откажется от поставок газа из РФ
Фото: ReutersReuters

По его словам, Австрия на 80% зависит от российского газа. Промышленность страны и домохозяйства крайне нуждаются в газе из РФ.

«Мы пробуем делать все, чтобы добиться независимости, но ни сегодня, ни завтра это невозможно», - сказал Нехаммер.

Он предположил, что только через несколько лет Австрия будет «независима от российского газа».

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В ответ на критику стран, покупающих газ у Москвы, канцлер сказал, что «санкции должны наносить больший вред России, чем нам». Он пообещал, что ЕС будет изыскивать способы ввести новые санкции против РФ, но более «умные».

В конце марта в Госдуме предложили полностью перекрыть доступ к газу для стран, которые поставляют Украине оружие.

Рынки,Карл Нехаммер,Госдума,ЕС,
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