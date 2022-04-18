В Германии заговорили о добыче сланцевого газа

Министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек выступил против добычи сланцевого газа в стране: по его мнению, это было бы не только дорого и трудоемко, но и поставило бы под угрозу окружающую среду. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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FAZ отмечает, что, несмотря на усилия Берлина по быстрому достижению энергетической независимости от России, Хабек по-прежнему отвергает осуществление фрекинга в Германии. Фрекинг - метод гидравлического разрыва пласта для интенсификации работы нефтяных и газовых скважин.

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Хабек, политик из партии зеленых, раскритиковал этот метод и заявил, что немедленно отказываться от поставок российского газа нельзя. Он подчеркнул, что «немедленное эмбарго на поставку газа поставило бы под угрозу социальный порядок в Германии».

«На Северо-Германской равнине мы сидим на большом количестве газа, доступ к которому можно получить только с помощью фрекинга. Так что нам пришлось бы разрушать глубокие слои горных пород с большим давлением и химическими веществами, чтобы добывать газ», - подчеркнул Хабек.

По его словам, такой проект было бы сложно осуществить из-за водоохранного законодательства, так как фрекинг может иметь негативные последствия для окружающей среды. Кроме того, сейчас нет компаний, которые хотят заниматься фрекингом, заявил вице-канцлер.

При так называемом нетрадиционном гидроразрыве вода, смешанная с химикатами, вдавливается в сланцевую породу под высоким давлением, и порода разрушается на большой площади для извлечения газа или нефти. Экологи категорически отвергают этот метод, поскольку опасаются, что вода будет загрязнена, произойдут землетрясения или неконтролируемый выброс метана, подчеркивает FAZ.

Хабек заявил, что потребовались бы годы, чтобы привлечь финансирование на такой проект и утвердить его законодательно.

По оценкам Еврокомиссии, Россия поставляет 40 процентов газа, более 25 процентов нефти и почти 50 процентов угля, которые потребляет ЕС.

В ЕК ранее заявили, что считают возможным сократить потребление газа на две трети в этом году и полностью отказаться от поставок из России «задолго до 2030 года». В ЕК рассчитывают, что треть поставок из РФ может заменить сжиженный природный газ из США и Катара.

Глава немецкого энергетического концерна E.On Леонард Бирнбаум ранее заявил, что отказ от российского газа в ближайшем будущем невозможен, на это потребовалось бы около трех лет.