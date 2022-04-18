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1 час назад

Китай увеличил добычу угля и газа до рекордного уровня

Lenta.ru

Китай нарастил добычу угля и газа до рекордного уровня в марте, поскольку страна обратилась к своим отечественным производителям для обеспечения безопасности поставок, пишет Bloomberg.

Китай рекордно увеличил добычу газа
Фото: ReutersReuters

Добыча угля увеличилась на 15 процентов в годовом выражении, до 396 миллионов тонн, а природного газа — на 6,3 процента, до 19,7 миллиарда кубометров. Добыча сырой нефти выросла на 3,9 процента, до 17,71 миллиона тонн, самого высокого уровня с декабря 2015 года. Однако переработка снизилась, спрос оставался слабым из-за новых случаев коронавируса. Что касается металлов, то производство стали сократилось, а алюминия, наоборот, выросло.

ВВП Китая увеличился на 4,8 процента в первом квартале 2022 года. Власти ожидают роста экономики по итогам года на уровне 5,5 процента. Рост ВВП Китая в 2021 году стал максимальным за десять лет (8,1 процента).

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Китайские власти допустили переход на рубли или юани в ходе торговли энергоносителями с Россией. Компании КНР планируют активнее использовать рубли или юани «на равноправной и взаимовыгодной основе, с учетом изменения ситуации на рынке».

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