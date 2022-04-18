Moody's усомнилось в способность Молдавии отказаться от российского газа

Молдавия из-за отказа от российского газа и перехода на альтернативные источники поставок может столкнуться с проблемами в связи с отсутствием такого опыта. Так считают в рейтинговом агентстве Moody's, передает «Прайм».

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В октябре власти Молдавии и «Газпром» договорились о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. В марте стало известно о срыве тендера.

Вице-премьер Андрей Спыну не исключил прекращения поставок газа с 1 мая на этом фоне. Правительство собирается закупать газ у других источников, в том числе у Румынии.

«Способность Молдавии полностью заменить импорт российского газа альтернативными источниками не проверялась, и мощности трубопровода Румынии вряд ли хватит для удовлетворения потребностей Молдавии в холодные месяцы. Кроме того, более широкое нарушение энергоснабжения в Европе значительно снизит способность стран ЕС оказывать поддержку, даже если Румыния будет производить подавляющую часть собственного газа», — указали в Moody's.

Агентство отмечает, что Кишинев также уязвим к любому возможному повреждению трубопроводов, вызванному ситуацией на Украине.

«Экономические и фискальные последствия устойчивых перебоев с поставками будут значительными, учитывая, что Молдавия импортирует почти весь свой газ из России, который используется для отопления и производства. В стране происходит значительное увеличение производства электроэнергии», — сказано в примечании рейтингового агентства.